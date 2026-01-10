Villalba. Lavori in corso in contrada Centosalme; nei prossimi giorni i lavori proseguiranno in contrada Vascelli

VILLALBA. Sono in corso i lavori di regimentazione acque in Via G. Costa e in Contrada Centosalme. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale per il tramite del sindaco Maria Paola Immordino.

Il primo cittadino villalbese ha spiegato: <Si tratta di interventi tecnici finalizzati a gestire il flusso delle acque profonde e superficiali a allo stesso tempo a prevenire dissesti idrogeologici assicurando una maggiore stabilità alle strade del centro urbano. Nei prossimi giorni i suddetti lavori continueranno anche in Contrada Vascelli>.