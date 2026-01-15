Sommatino. Il 17 gennaio evento per i più piccoli con “Oh quante belle storie” proposto dai volontari “Narratori di Racconti”

SOMMATINO. Immancabile l’appuntamento per i bambini dai 0 agli 8 anni con “Oh quante belle storie!”, a cura dei lettori volontari “Narratori di racconti”. L’atteso evento si svolgerà sabato 17 gennaio alle ore 17:30 presso i locali della Pro Loco (Vecchio Comune).

Nell’occasione sono previste letture animate per i più piccoli con laboratorio creativo proposti dai lettori volontari che, nell’occasione, avranno modo di animare un evento rivolto ai più piccoli in modo da farli crescere in maniera sana e creativa.

L’evento è organizzato da Pro Loco e Amministrazione comunale di Sommatino.