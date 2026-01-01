Sommatino. Costituito in Consiglio nuovo gruppo consiliare “Impegno in Comune” con Angela Cocita e Gioacchino Mulone

SOMMATINO. “Nel corso del Consiglio comunale desideriamo comunicare ufficialmente la nuova denominazione del nostro gruppo consiliare che prende il nome di “Impegno in Comune”. Lo hanno annunciato i consiglieri Angela Cocita (Capogruppo) e Gioacchino Mulone (Vice capogruppo).

“La scelta – viene spiegato in una nota – di questo nome non è un atto formale fine a sé stesso, ma rappresenta una scelta consapevole e responsabile, maturata con l’obiettivo di rafforzare il nostro impegno istituzionale e di renderlo ancora più vicino alle esigenze reali della comunità.

“Impegno In Comune” non è soltanto l’unione di due consiglieri, ma l’espressione di un gruppo più ampio e partecipato, formato da amici, cittadini, conoscenti e persone di buona volontà che, con spirito costruttivo e senso civico, hanno deciso di collaborare e contribuire attivamente.

Un patrimonio di idee, competenze e sensibilità che intendiamo valorizzare e tradurre in proposte concrete.

Il nostro obiettivo è quello di rappresentare al meglio le istanze dei cittadini, ascoltare il territorio, favorire il dialogo e portare avanti un’azione politica fondata sulla trasparenza, sul confronto e sulla collaborazione, sempre nell’interesse generale del paese.

Con questo gruppo ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo con serietà, coerenza e apertura, pronti a sostenere ciò che riteniamo utile per la comunità e a proporre soluzioni quando necessario, senza pregiudizi e con spirito costruttivo. “Impegno In Comune” nasce per essere un punto di riferimento credibile e concreto, con l’unico obiettivo di lavorare per il bene della nostra comunità, mettendo al centro i cittadini e il futuro del nostro paese”.