Sommatino. Approvato il Bilancio di Previsione in Consiglio comunale

SOMMATINO. Nell’ultima seduta del 2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025–2027. Con questo atto, il Comune di Sommatino completa finalmente il proprio ciclo di Bilancio e torna ad avere tutti gli strumenti finanziari regolarmente approvati e allineati.

Negli ultimi mesi sono stati approvati rendiconti 2023-2024, bilanci consolidati 2019-2022-2023-2024 e oggi anche il nuovo bilancio di previsione 2025-2027. “Un lavoro complesso, ma necessario, che ci permette finalmente di guardare avanti- ha detto il sindaco – questo risultato consente anche lo sblocco dei trasferimenti statali, risorse fondamentali per i servizi, il territorio, il sociale e la manutenzione: una vera e propria linfa vitale per il nostro Comune.

Il bilancio che rimette Sommatino sulla strada della programmazione vera. Si è votato il ritorno alla normalità, alla credibilità e al futuro. Le polemiche sterili le lasciamo ad altri noi andiamo avanti con i fatti”.