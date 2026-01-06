Sommatino. Ammesso a finanziamento progetto per riqualificare Villa Garibaldi

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento per la riqualificazione e valorizzazione della Villa Garibaldi. Lo ha comunicato il sindaco Salvatore Letizia.

Il progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del programma “Sviluppo e rigenerazione del verde urbano ed extraurbano”, promosso dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e sostenuto dall’on. Giusy Savarino. Il finanziamento è stato di 50mila euro.

Il Comune di Sommatino ha scelto di intervenire sui giardini della Villa Garibaldi, completando così un percorso di riqualificazione già avviato. La -– ha ricordato il sindaco – valorizza l’intera area, tenendo conto dei lavori di ristrutturazione dell’ex Pretura, situata all’interno della Villa e del rifacimento dei muretti e dei marciapiedi circostanti che migliorano l’estetica e la sicurezza.