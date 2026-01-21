Sommatino. Allerta meteo. Il 22 gennaio riaperte scuole e servizi comunali

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale comunica che, a partire da domani Giovedì 22 Gennaio, preso atto del miglioramento delle condizioni meteorologiche, si procederà al ripristino della normale operatività e alla riapertura dei servizi comunali.

La decisione – come ha spiegato l’amministrazione comunale – è stata assunta nel rispetto dei principi di prudenza e responsabilità, con costante attenzione alla sicurezza e al benessere della cittadinanza, ribadendo che l’interesse collettivo è sempre posto al centro dell’azione amministrativa.