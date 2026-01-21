Salute

Sommatino. Allerta meteo. Il 22 gennaio riaperte scuole e servizi comunali

Redazione 1

Sommatino. Allerta meteo. Il 22 gennaio riaperte scuole e servizi comunali

Mer, 21/01/2026 - 23:32

Condividi su:

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale comunica che, a partire da domani Giovedì 22 Gennaio, preso atto del miglioramento delle condizioni meteorologiche, si procederà al ripristino della normale operatività e alla riapertura dei servizi comunali.

La decisione – come ha spiegato l’amministrazione comunale – è stata assunta nel rispetto dei principi di prudenza e responsabilità, con costante attenzione alla sicurezza e al benessere della cittadinanza, ribadendo che l’interesse collettivo è sempre posto al centro dell’azione amministrativa.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta