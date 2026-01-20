Salute

Redazione 1

Sommatino. Allerta meteo. Comunicazione del sindaco: mercoledì 21 gennaio scuole ancora chiuse

Mar, 20/01/2026 - 23:55

SOMMATINO. A Sommatino le scuole resteranno chiuse anche mercoledì 21 gennaio. Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Letizia. A seguito della videoconferenza straordinaria tenutasi stasera 20 gennaio alle 22:30 con il Prefetto, il Dipartimento della Protezione Civile e i Sindaci, e valutata la situazione meteorologica in continua evoluzione, si è deciso di disporre la chiusura di tutti i plessi scolastici per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio.

“La decisione – ha spiegato il sindaco – è stata presa a tutela della sicurezza di studenti e famiglie. Si invita la cittadinanza a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali . L’Amministrazione rimane costantemente impegnata nel monitoraggio della situazione e prenderà tutte le decisioni necessarie per garantire la sicurezza della comunità scolastica”.

