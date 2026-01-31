Seus, sopralluogo a Niscemi del presidente Castro: «Potenzieremo la postazione del 118»

«Potenzieremo il servizio 118 di Niscemi. Una decisione concordata con l’assessorato regionale della Salute nell’ambito delle misure per fronteggiare l’emergenza frana».

Lo afferma Riccardo Castro, presidente della Seus, subito dopo avere effettuato un sopralluogo durante il quale ha incontrato il sindaco e i volontari impegnati sul campo e si è recato nella postazione del 118.

«Come sempre anche noi faremo la nostra parte, assolvendo alla mission di “esserci nel momento del bisogno”. Una calamità naturale di tale gravità, infatti, va affrontata con sinergia, tempestività e grande professionalità: tutti insieme- ciascuno nell’ambito delle proprie competenze- per garantire sostegno e assistenza alla comunità di Niscemi» sottolinea Castro.