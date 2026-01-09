Serradifalco. Avviata la procedura per la selezione di 12 lavoratori Asu che svolgono attività al Comune

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha avviato la procedura di selezione pubblica, riservata solo ai 12 lavoratori ASU che stanno svolgendo attività presso l’Ente comunale. Di questi operatori, otto sono esperti (ex categoria B, con titolo di studio di Scuola Media di Primo Grado), mentre quattro sono Istruttori (ex categoria C, con titolo di studio di Scuola Media di Secondo Grado). Per la procedura di stabilizzazione presso il Comune di Serradifalco del personale ASU a tempo parziale, la copertura finanziaria è garantita dal previsto contributo regionale utile ad assicurare la stabilizzazione dei 12 lavoratori ASU a 24 ore settimanali.

L’Ente comunale ha redatto lo schema di Avviso pubblico ed il correlato modello di domanda al fine di consentire ai 12 Asu di partecipare alla selezione. L’avviso pubblico e il modello di domanda sono stati approvati al fine di accelerare le procedure di stabilizzazione nelle more della Commissione per la stabilità degli enti locali (Cosfel), subordinando l’efficacia dello stesso al ricevimento del predetto parere. Per la stabilizzazione dei lavoratori ASU ci si avvarrà del contributo regionale di 20.022 euro annuali per la categoria B e 22.454 euro per la categoria C.