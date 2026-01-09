Serradifalco. Approvato in Consiglio il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile

SERRADIFALCO. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. Il Piano è stato elaborato dall’architetto e pianificatore territoriale, Salvatore Pullara ed è stato validato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Il Piano è stato caricato sulla piattaforma regionale GECoS (Gestione Coordinata delle Emergenze), entrando così a far parte del sistema dei piani comunali di Protezione Civile della Regione Siciliana. Questo consentirà una più efficace cooperazione tra Comune, Regione e strutture operative in caso di eventi emergenziali. Il Piano rappresenta uno strumento dinamico e strategico, che individua i principali scenari di rischio presenti sul territorio comunale, definisce i modelli di intervento, le procedure operative e le modalità di informazione alla popolazione, con l’obiettivo di ridurre i rischi e garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di emergenza.

Sono state individuate una serie di Aree di emergenza e saranno applicati i modelli d’intervento, le procedure operative, gli avvisi e i bollettini. Sarà data informazione alla popolazione utilizzando una serie di mezzi di comunicazione tra cui il grande monitor appena montato davanti il Palazzo Comunale di Via Cavalieri di Vittorio Veneto; saranno effettuate simulazioni di evacuazione di emergenza, segnalazione delle aree di emergenza e progetti di segnaletica e monitorate le aree esposte a rischi e un continuo aggiornamento dei dati. Un grande apporto verrà dato anche dal nuovo Gruppo Comunale di Protezione Civile con i volontari che saranno impegnati in queste esercitazioni.