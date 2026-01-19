Serradifalco. Allerta meteo: il sindaco Leonardo Burgio dispone la chiusura delle scuole per il 20 gennaio

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha annunciato per domani 20 gennaio la chiusura delle scuole a Serradifalco. Ciò in considerazione dell’Avviso Regionale di Protezione Civile e del livello di ALLERTA ARANCIONE (fase di PREALLARME) per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Il sindaco ha dato disposizione della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale di Serradifalco. La decisione è stata assunta a scopo precauzionale, a tutela dell’incolumità pubblica, in considerazione delle previste condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e di attenersi alle indicazioni della Protezione Civile.