Salute

Scende dall’auto per recuperare la valigia, muore investito sull’autostrada A19

AdnKronos

Scende dall’auto per recuperare la valigia, muore investito sull’autostrada A19

Lun, 19/01/2026 - 07:25

Condividi su:

(Adnkronos) – Scende dalla sua auto per tentare di recuperare una valigia finita sulla carreggiata ma viene investito e muore. E' accaduto nella serata di ieri sulla carreggiata in direzione Catania dell'autostrada A19, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta).  L'automobilista appena sceso dalla sua auto è stato subito investito da un'altra vettura, morendo sul colpo. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta