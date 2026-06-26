Caltanissetta, droga e maltrattamenti: due arresti della Polizia

La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto due persone in esecuzione di provvedimenti emessi dell’Autorità Giudiziaria. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito i provvedimenti nei confronti di un trentaseienne, condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per cumulo di pene: maltrattamenti e detenzione di sostanze stupefacenti e di un settantenne, condannato alla pena di due anni per reati concernenti la violazione della normativa sugli stupefacenti. Entrambi gli arrestati, ammessi al beneficio delle misure alternative alla detenzione, sconteranno le rispettive pene in regime di detenzione domiciliare.

