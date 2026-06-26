Caltanissetta. Il dott. Rosario Scalisi promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato

CALTANISSETTA. Il dr. Rosario Scalisi promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato. Il Questore Marco Giambra si è complimentato con il dirigente, al quale ha rivolto parole di apprezzamento e gratitudine per il quotidiano impegno profuso al servizio dell’Istituzione.

Lo scorso 24 giugno il Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato ha promosso alla qualifica superiore di Primo Dirigente il Vice Questore della Polizia di Stato dr. Rosario Scalisi, dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta. Il dr. Scalisi, messinese, 48 anni, laureato in giurisprudenza e con un dottorato di ricerca in Diritto europeo presso l’Università di Messina, avvocato abilitato alla professione, è in Polizia dal 2008. Dopo la frequenza del 99° corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Roma, ha svolto servizio alla Questura di Vercelli ricoprendo gli incarichi di Capo di Gabinetto e dirigente della Squadra Mobile.

Nel 2014 è stato trasferito alla Questura di Siracusa dove ha diretto Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile. Nel 2021 è stato trasferito alla Questura di Brescia e nominato Funzionario addetto alla Squadra Mobile e Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine”. Successivamente è stato nominato dirigente della S.I.S.C.O. di Brescia e dal 3 aprile 2023 è alla guida della Squadra Mobile di Caltanissetta.

Il Questore Marco Giambra si è complimentato con il dr. Scalisi, al quale ha rivolto parole di apprezzamento e gratitudine per il quotidiano impegno profuso al servizio dell’Istituzione. Numerose sono, infatti, le indagini condotte dalla Squadra Mobile nissena contro la criminalità comune e di tipo mafioso, coordinate dalla Procura Distrettuale di Caltanissetta e da quella ordinaria di Gela.