Grimaldi punta su Catania: investimenti in crescita nel porto siciliano

Il gruppo Grimaldi intensificherà i propri investimenti nel porto di Catania. L’annuncio è arrivato in occasione della visita istituzionale di Eugenio Grimaldi, executive manager del gruppo e responsabile delle linee che collegano la Sicilia all’Italia continentale e delle rotte di cabotaggio nazionale, presso la sede catanese dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. All’incontro ha preso parte anche il presidente dell’Adsp, Francesco Di Sarcina. “Abbiamo parlato – ha detto Di Sarcina – di sostenibilità, prospettive di crescita e soprattutto logistica integrata in vista delle numerose progettualità work in progress che riguardano il futuro del porto di Catania”. “Siamo decisi – ha sottolineato Eugenio Grimaldi – a scommettere, implementando l’offerta e le attività che già svolgiamo. Questo scalo per noi risulta fondamentale nel bacino del mar Mediterraneo e intendiamo collaborare fattivamente con l’Adsp al fine di incrementare i nostri servizi e rendere ancora più efficienti quelli già esistenti”. Il piano di investimento sulle infrastrutture terrestri si inserisce in un percorso più ampio avviato con il potenziamento della flotta impiegata sulle rotte short sea. Su tali linee operano navi di classe Eco, tra le unità Ro-Ro più moderne e tecnologicamente avanzate a livello mondiale, con una capacità superiore a 500 trailer e dotate di soluzioni per la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio rispetto alla generazione precedente. L’obiettivo dichiarato del gruppo è azzerare le emissioni in porto durante le soste, attraverso batterie di ultima generazione in grado di garantire la continuità dei servizi di bordo senza ricorrere ai motori ausiliari. (PPN ADI)