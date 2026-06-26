Scontro frontale tra due auto nel Catanese, chiuso un tratto della SS417 “Di Caltagirone”

A causa di uno scontro frontale fra due automobili, è al momento chiuso il km 53,250 della strada statale 417 “Di Caltagirone”, in località Ramacca, in provincia di Catania. Sono state istituite temporanee deviazioni lungo la strada statale 385 “Di Palagonia” per entrambe le direzioni di marcia.Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.