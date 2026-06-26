Sicilia, Anas: ultimati i lavori al viadotto Re sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula”

È stato riaperto al transito il viadotto Re, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. La conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza volgono al termine, in anticipo rispetto all’esodo estivo, grazie anche al grande impegno profuso dalle donne e dagli uomini di Anas e dall’impresa Torsten Costruzioni che ha impiegato le proprie maestranze sul viadotto. Un intervento complesso dal punto di vista ingegneristico che ha portato a notevole attenzione in tutte le fasi delle varie lavorazioni. Nel dettaglio, le lavorazioni hanno riguardato il rinforzo strutturale mediante l’applicazione di fibre di carbonio, la realizzazione di interventi di sostegno con paratie, l’ammodernamento del piano viabile, la sostituzione degli apparecchi di appoggio e l’installazione di nuove barriere di sicurezza di ultima generazione dotate del sistema Guard Led. Quest’ultimo rappresenta una significativa innovazione tecnologica per la sicurezza stradale: grazie a dispositivi luminosi integrati ad alta visibilità contribuisce a migliorare l’orientamento degli utenti, la percezione del tracciato e la riconoscibilità delle barriere, soprattutto nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità, aumentando ulteriormente i livelli di sicurezza dell’infrastruttura.Particolarmente complessa e significativa è stata l’attività di sostituzione degli apparecchi di appoggio, eseguita mediante l’impiego di specifiche attrezzature che hanno consentito il sollevamento delle campate fino a un’altezza di circa un metro e mezzo da terra.Gli interventi sono stati portati a termine grazie al lavoro sinergico tra Anas, la Prefettura di Agrigento, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Comune di Porto Empedocle e le Forze dell’Ordine, nell’ambito di una costante collaborazione istituzionale finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione, la gestione della viabilità e la continuità dei collegamenti sul territorio durante tutte le fasi dei lavori. Contestualmente, sulla S.S. 115 Ter sono in corso gli interventi di ammodernamento delle barriere di sicurezza. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni è attualmente in vigore una limitazione della circolazione con unico senso di marcia, che sarà rimosso a breve, al completamento delle attività previste.Le attività eseguite hanno, dunque, consentito di ripristinare le migliori condizioni di sicurezza, efficienza e funzionalità dell’infrastruttura, introducendo al contempo soluzioni tecnologiche avanzate che innalzano ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità del collegamento.La riapertura del viadotto Re rappresenta un risultato di particolare rilevanza per il territorio e per tutti gli utenti della strada, che potranno nuovamente usufruire di un collegamento strategico per la viabilità locale, con significativi benefici in termini di sicurezza.

