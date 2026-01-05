Santa Caterina. Pubblicato nuovo avviso per il servizio civico comunale; istanze entro il 30 gennaio

SANTA CATERINA. E’ stato pubblicato il nuovo avviso per il servizio civico comunale. Ne ha dato comunicazione il sindaco Giuseppe Ippolito. Si tratta di un servizio fortemente voluto e attivato, per la prima volta nella storia del Comune.

Nel corso del 2025, circa 20 cittadini, a partire dal mese di aprile, hanno preso parte al Servizio Civico che non è un rapporto di lavoro, ma un percorso di inclusione attiva, dove ciascuno mette a disposizione le proprie capacità svolgendo attività di pubblica utilità, ricevendo un assegno mensile come supporto.

Le domande possono essere presentate entro il 30 gennaio 2026. Tutte le informazioni su requisiti, modalità e criteri di selezione sono disponibili nell’avviso pubblico consultabile all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.