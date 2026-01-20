Santa Caterina. Eseguiti dall’amministrazione comunale interventi di potatura al verde pubblico

SANTA CATERINA. Nei giorni scorsi, sono stati eseguiti interventi di potatura delle alberature comunali, programmati dall’Amministrazione comunale e dall’Ufficio Tecnico, al fine di garantire sicurezza, decoro urbano e corretta manutenzione del verde pubblico. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito.

Gli interventi hanno interessato le seguenti aree e vie del territorio comunale: Via Risorgimento, Via Roma, Via M. Capra, Via N. Sauro, Via Mercato (comprese le palme), Via Don Bosco, Piazzale Pertini, Piazza Notar Gallina, Piano di lottizzazione San Giulio e Piazzale Gandhi.

Gli interventi rientrano nella programmazione ordinaria di manutenzione del patrimonio verde, nel rispetto delle norme vigenti e con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio, soprattutto in presenza di condizioni meteo avverse. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare il territorio e a intervenire ove necessario per la tutela della sicurezza e della qualità degli spazi pubblici.