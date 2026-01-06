Santa Caterina. Avviato percorso per rafforzare l’organico comunale con nuovi dipendenti

SANTA CATERINA. Il sindaco ha comunicato l’avvio di un percorso di rafforzamento dell’organico comunale. I profili professionali per i quali è stata avviata la procedura di utilizzo di graduatorie di altri Enti c’è un Funzionario di Polizia Locale con rapporto di lavoro a tempo pieno e titolo richiesto la laurea, una figura di Istruttore Agente di Polizia Locale, di un Istruttore Amministrativo e 2 Istruttori Amministrativi Contabili, anche loro con rapporto di lavoro a tempo pieno e il cui titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Prevista anche l’assunzione di due operatori tecnici il cui rapporto di lavoro è part time al 50%. In questo caso, il titolo di studio richiesto è l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Il Comune sta verificando la possibilità di attingere a graduatorie di concorsi pubblici ancora in corso di validità approvate da altri Enti. Qualora non fosse possibile coprire i posti mediante l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, si procederà con la mobilità volontaria nazionale tramite il portale INPA e infine con le procedure concorsuali di selezione.