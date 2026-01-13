Royalties energetiche, Mancuso(FI): “Plauso al Governo Schifani per un risultato atteso e fondamentale per i territori”

«L’erogazione delle royalties su base annuale ai Comuni di Gela, Licata e Butera rappresenta un risultato di grande importanza per il territorio e il compimento di una battaglia politica lunga e complessa, che oggi trova finalmente una risposta concreta grazie all’azione del Governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani».

Lo dichiara l’onorevole Michele Mancuso, esprimendo piena soddisfazione per l’intesa che consente di garantire risorse certe e continuative ai Comuni interessati dalle attività estrattive.

I Comuni di Gela, Licata e Butera riceveranno infatti le royalties derivanti dai giacimenti Argo-Cassiopea su base annuale, superando il precedente meccanismo triennale. L’accordo raggiunto tra la Regione Siciliana e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica pone fine a uno stallo che per oltre due anni aveva bloccato l’erogazione delle risorse ai territori interessati dall’attività estrattiva di Eni. Grazie all’intesa, entro pochi mesi verrà versata ai Comuni la quota pari a 1,7 milioni di euro, relativa alla spettanza per l’anno 2024.

«Il lavoro svolto in questi anni affinché venisse riconosciuto il diritto dei territori a beneficiare delle royalties è stato costante e impegnativo – sottolinea Mancuso –. Oggi va dato atto al Governo Schifani di aver saputo imprimere una svolta decisiva, affrontando con determinazione una criticità che si trascinava da troppo tempo».

«Questo risultato dimostra come, quando la Regione assume una posizione chiara e autorevole nel confronto istituzionale, sia possibile ottenere risposte concrete a tutela delle comunità locali», aggiunge il deputato di Forza Italia.

«Le comunità di Gela, Licata e Butera possono finalmente contare su entrate certe, indispensabili per la programmazione dei bilanci comunali e per sostenere interventi a favore dello sviluppo e dei servizi», prosegue Mancuso.

«La certezza delle royalties – conclude – rappresenta un passo significativo per rafforzare la crescita dei territori e migliorare la qualità della vita dei cittadini, dando valore a un impegno politico portato avanti con coerenza e oggi tradotto in un risultato concreto».