Riesi investe sulla lettura, oltre 12 mila euro per rilanciare la biblioteca comunale

Il Comune di Riesi è tra gli enti beneficiari del Fondo Editoria Libraria 2025-2026. L’ente ha ottenuto un finanziamento pari a 12.286,99 euro per la prima tranche 2025 e ulteriori 382,59 euro per il 2026.

Un risultato significativo che consentirà l’acquisto di migliaia di volumi, destinati ad arricchire la dotazione della biblioteca comunale, pronta a una nuova collocazione al termine dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso. “L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’accesso alla cultura e alla lettura come strumenti di crescita individuale e collettiva” – dice l’Assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Daniela Pasqualetto – “Una parte dei libri acquistati, considerata l’inagibilità della biblioteca, sarà concessa in comodato d’uso gratuito alle scuole del territorio, mentre altri volumi saranno utilizzati nelle attività di doposcuola del Servizio Civile, ampliando le opportunità educative per bambini e ragazzi e sostenendo i percorsi di inclusione”.

Il procedimento amministrativo è stato seguito dal dirigente Giovanni Drogo, con il contributo operativo del dipendente Massimiliano Testa e il supporto dell’Ufficio di Gabinetto, nella persona di Stefano Calascibetta.

“Questo finanziamento rappresenta un investimento concreto nel futuro della nostra comunità” – afferma il Sindaco Salvatore Sardella – “Portare i libri nelle scuole, nei servizi educativi e tra i ragazzi significa promuovere il diritto alla lettura e alla conoscenza, rendendo la cultura accessibile a tutti”.

Il Comune di Riesi ospita ormai da oltre un anno, presso le proprie strutture comunali, “Il Club del Libro”, un incontro mensile organizzato dall’Associazione Wonderland, che riesce a coinvolgere e avvicinare alla lettura grandi e piccoli, promuovendo il piacere della lettura.