Riesi, il consiglio comunale approva il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028

Nel corso della seduta dello scorso lunedì 29 dicembre, i Consiglieri Comunali del gruppo di maggioranza hanno approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028, segnando un passaggio politico e amministrativo di rilievo per il Comune di Riesi. Con questo atto viene definitivamente superata una lunga fase di gestione precaria, fondata su esercizio provvisorio e programmazione in dodicesimi, garantendo continuità e stabilità ai servizi per i cittadini.

Il Sindaco Salvatore Sardella sottolinea come l’approvazione del documento contabile entro i termini di legge del 31 dicembre assuma un valore ancora più significativo se inserita nel contesto storico dell’Ente. Dopo anni di difficoltà, ritardi e immobilismo amministrativo, Riesi torna infatti a rispettare le scadenze previste dalla normativa vigente. Per ritrovare un bilancio approvato nei termini di legge occorre risalire a molti anni addietro. Un traguardo significativo, frutto di un lavoro costante e responsabile, che consolida e valorizza la credibilità, la trasparenza e l’affidabilità istituzionale del Comune di Riesi.

“Come Amministrazione – dice l’Assessore al Bilancio Giuseppe Baglio – abbiamo dimostrato coerenza tra gli impegni assunti in campagna elettorale e l’azione di governo, a partire dal risanamento della situazione finanziaria e dal riordino dei conti comunali. Abbiamo lavorato con rigore e responsabilità per superare definitivamente l’incertezza finanziaria. Il Bilancio triennale consente una programmazione seria, credibile e orientata allo sviluppo del territorio”.

Dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, avvenuto nel maggio 2023, sono stati approvati numerosi atti fondamentali di programmazione e rendicontazione finanziaria, tra cui i bilanci consolidati relativi agli anni dal 2019 al 2024, i rendiconti di gestione dal 2021 al 2024 e i bilanci di previsione finanziaria 2024/2026 e 2025/2027 con i relativi assestamenti, il tutto nel quadro del percorso che ha anche condotto il Comune di Riesi alla fuoriuscita dallo stato di dissesto finanziario, come attestato dal verbale n. 4/2024 dell’O.S.L. del 22 aprile 2024.

“Un lavoro complesso e spesso silenzioso – spiega ancora Baglio – ma indispensabile per riportare il Comune su binari di legalità e credibilità istituzionale. Grazie all’approvazione del bilancio triennale, l’Ente può guardare al futuro con maggiore certezza, rafforzando la capacità di programmazione”.

L’Amministrazione Comunale, per voce del Sindaco Salvatore Sardella e dell’Assessore al Bilancio Giuseppe Baglio, rivolge un sentito ringraziamento agli uffici comunali, al Sindaco, alla Segretaria Comunale, alla Responsabile dell’Area Finanziaria Concetta Sarto, al Collegio dei Revisori, al Presidente del Consiglio Dario La Rosa e ai Consiglieri Comunali per il lavoro svolto con responsabilità e spirito di servizio, nell’interesse dell’intera comunità di Riesi.

Nel Bilancio 2026 sono previste risorse significative destinate alla manutenzione delle strade, con 315 mila euro per il rifacimento dell’asfalto, alla pubblica illuminazione per un importo di 450 mila euro, al cimitero comunale con 82 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria dei loculi e delle strutture cimiteriali, nonché all’integrazione oraria e al miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti comunali, grazie a 45 mila euro destinati al passaggio dei lavoratori part-time da 32 a 34 ore settimanali. Sono inoltre previsti 179 mila euro per la manutenzione di scuole, automezzi comunali, edifici, attrezzature e vari servizi, e oltre 400 mila euro di fondo di solidarietà per l’incremento dei servizi sociali, asilo nido, trasporto disabili e assistenza alla comunicazione. Ulteriori importanti interventi potranno essere programmati con la futura approvazione del rendiconto di gestione 2025 e con le successive variazioni di bilancio.