Riesi. Consegnati 100 dispositivi Gps Infolife per la sicurezza dei cittadini: passo avanti nel welfare tecnologico

RIESI. Il Comune di Riesi compie un importante passo avanti nel welfare tecnologico: sono stati consegnati 100 dispositivi GPS INFOLIFE destinati alla sicurezza dei cittadini. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai fondi di coesione ex PNRR, a conferma dell’impegno dell’amministrazione nell’intercettare risorse europee per l’innovazione sociale.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Sindaco Salvatore Sardella, il Responsabile alla digitalizzazione Massimiliano Testa e il Responsabile ai servizi sociali Giovanni Drogo.

I 100 ciondoli (GPS tracker) acquistati dall’Ente rappresentano una soluzione all’avanguardia per il monitoraggio delle persone care. Grazie alla tecnologia sviluppata da InfoClic, questi dispositivi permettono di localizzare l’utente e offrono un sistema audio a due vie attivabile tramite un tasto SOS, collegato direttamente a una centrale operativa o ai familiari.

Il sistema garantisce una copertura continua, senza limiti chilometrici, con una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, assicurando un supporto costante in caso di necessità.

Il Sindaco di Riesi, Salvatore Sardella, ha espresso grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: “L’utilizzo dei fondi di coesione ex PNRR per l’acquisto di questi dispositivi dimostra la nostra volontà di mettere la tecnologia al servizio dei più deboli. È un passo significativo per la tutela dei nostri cittadini vulnerabili, garantendo loro un intervento tempestivo in caso di emergenza.”

Il Responsabile alla digitalizzazione, Massimiliano Testa, ha aggiunto: “Questa fornitura non è solo una misura di sicurezza, ma un pilastro della strategia di digitalizzazione del nostro Comune. Integrare la sanità digitale e il monitoraggio a distanza significa rendere Riesi un comune moderno e all’avanguardia nei servizi al cittadino.”

Il Responsabile ai servizi sociali, Giovanni Drogo, ha concluso sottolineando l’impatto sulle famiglie: “Grazie a questo finanziamento, potenziamo concretamente la rete di protezione sociale. Questi 100 dispositivi daranno maggiore autonomia agli utenti e, soprattutto, una meritata tranquillità alle loro famiglie, migliorando complessivamente la qualità della vita nella nostra comunità.”

L’iniziativa consolida il ruolo del Comune di Riesi come ente capace di trasformare le risorse dei fondi di coesione in benefici tangibili, creando un ambiente più sicuro, protetto e digitalmente integrato.