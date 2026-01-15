Riesi. All’Istituto Carafa mini corso di primo soccorso con i Volontari della Croce Rossa

RIESI. Presso L’Istituto Carlo Maria Carafa di Riesi di cui è Dirigente Scolastica Dott.ssa Adriana Quattrocchi si è svolto un mini corso di primo Soccorso con i volontari della Croce Rossa Italiana sez. Gela, responsabile Anita Lo Piano. Le classi coinvolte sono state quelle dell’Istituto Alberghiero.

Progetto portato avanti dalla Prof.ssa Ievolella Stefania e dal Prof. Enrico Callari. Imparare a riconoscere un’emergenza e sapere come intervenire può fare la differenza. Educare al primo soccorso significa prevenire e proteggere la vita. Molto interessati gli alunni che sono stati coinvolti nelle prime manovre salvavita. La Prevenzione parte dai banchi di Scuola.

Imparare le basi del primo soccorso significa acquisire competenze fondamentali per riconoscere un’emergenza, intervenire in sicurezza e aiutare gli altri. Diffondere la cultura del soccorso è un senso di responsabilità e di solidarietà.