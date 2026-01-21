Riesi. Allerta meteo superata: il 22 gennaio riaprono regolarmente le scuole

RIESI. Nella giornata del 21 gennaio sono stati effettuati con tempestività numerosi sopralluoghi sul territorio comunale da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Geom. Mirella Giambarresi e dell’Ing. Salvatore Lombardo, al fine di verificare eventuali criticità nelle strutture comunali a seguito delle recenti condizioni meteorologiche.

Dalle verifiche effettuate non sono emersi danni rilevanti sul territorio comunale. Anche gli istituti scolastici risultano idonei e fruibili. Pertanto, per il 22 gennaio giovedì, gli ISTITUTI SCOLASTICI di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperti.

Inoltre, dai sopralluoghi effettuati dal Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Miccichè e dal Corpo dei Vigili Urbani non sono emerse criticità rilevanti nella viabilità urbana.