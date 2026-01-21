Salute

Riesi. Allerta meteo superata: il 22 gennaio riaprono regolarmente le scuole

Redazione 1

Riesi. Allerta meteo superata: il 22 gennaio riaprono regolarmente le scuole

Mer, 21/01/2026 - 23:36

Condividi su:

RIESI. Nella giornata del 21 gennaio sono stati effettuati con tempestività numerosi sopralluoghi sul territorio comunale da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Geom. Mirella Giambarresi e dell’Ing. Salvatore Lombardo, al fine di verificare eventuali criticità nelle strutture comunali a seguito delle recenti condizioni meteorologiche.

Dalle verifiche effettuate non sono emersi danni rilevanti sul territorio comunale. Anche gli istituti scolastici risultano idonei e fruibili. Pertanto, per il 22 gennaio giovedì, gli ISTITUTI SCOLASTICI di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperti.

Inoltre, dai sopralluoghi effettuati dal Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Miccichè e dal Corpo dei Vigili Urbani non sono emerse criticità rilevanti nella viabilità urbana.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta