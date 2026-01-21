Riesi. Allerta Meteo. Prorogata chiusura delle scuole al 21 gennaio

RIESI. Si è appena concluso, in questi minuti, il tavolo tecnico convocato alle 22:30 da S.E. il Prefetto Messina, che ha consentito un ulteriore confronto tra i Sindaci e il Capo di Dipartimento della Protezione Civile Regionale.Durante l’incontro è stato messo in evidenza il mancato miglioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata, nonostante il Comune di Riesi risulta attualmente in zona gialla e non più zona arancione”.

Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Sardella. “Pertanto – come si legge in una nota – al fine di prevenire possibili difficoltà negli spostamenti nella giornata di domani, in particolare per le famiglie, gli studenti frequentanti i plessi scolastici comunali e gli studenti pendolari, si dispone la PROROGA DELLA CHIUSURA di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del cimitero comunale, dei parchi pubblici e degli impianti sportivi anche per la giornata di DOMANI 21 gennaio 2026”.

Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche e delle indicazioni degli organi competenti.