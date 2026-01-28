Riesi. Al “Carafa” Giornata della Memoria all’insegna degli Internati Militari Italiani con il libro dello storico Carmelo Locurto

RIESI. Il ricordo degli Imi (Internati militari italiani), i soldati del Regio Esercito che dopo l’8 settembre 1943 furono arrestati in massa dai tedeschi e deportati nei campi di concentramento. E’ quanto ha fatto l’Istituto Scolastico di Istruzione Superiore “Carafa” in occasione della Giornata della Memoria.

Lo ha fatto attraverso la presentazione del libro dello storico Carmelo Locurto sugli Imi serradifalchesi. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Anpi di Riesi retta dal dott. Giuseppe Calascibetta e con lo stesso Istituto scolastico superiore riesino retto dalla dirigente scolastica dott.ssa Adriana Quattrocchi. A moderare l’incontro è stata invece la prof. Maria Tina Piazza. Davanti a studenti e docenti, la dott.ssa Quattrocchi ha presentato l’evento facendo rilevare l’importanza di alimentare la memoria attraverso momenti di riflessione che consentano ad ognuno di costruirsi una propria identità storica, sociale e culturale.

La storia degli Imi ha da subito riscosso interesse e curiosità, anche perché quasi tutti i presenti hanno ammesso di non averne mai sentito parlare. Il dott. Calascibetta, invece, ha rimarcato il ruolo della memoria per la crescita delle future generazioni ed ha sottolineato come gli Imi costituiscono un patrimonio storico e culturale da ampliare. E’ stato annunciato che, prossimamente, sarà pubblicato un libro sulla storia degli Imi di Riesi.

Il prof. Carmelo Locurto ha parlato di alcune storie di Imi, e in particolare, di quella di Cataldo Migliore, cavia umana sottoposta a esperimenti sulla malaria a Dachau, ma anche le vicende di Imi costretti a subire violenze e sopraffazioni. Nel contempo, a conclusione dell’evento, ha invitato gli studenti alla riflessione e a coltivare la memoria come patrimonio di valori irrinunciabile per tutti e per ognuno mettendo in guardia sul fatto che la storia può ripetersi e che sta ad ognuno di noi evitare che ciò accada.

