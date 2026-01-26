Promossi a Delia dal Lions Club Caltanissetta Pietrarossa screening uditivi e del diabete

Proseguono le attività del Lions Club Caltanissetta Pietrarossa, questa mattina su due fronti: a Caltanissetta si è svolto il service “Promuovere il turismo territoriale”, con la visita guidata nel Centro storico nel ciclo “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, co-organizzato con il Cral Giustizia e la collaborazione delle Associazioni “Francesco Amico, Royal Eagles, AN Carabinieri sez. Ugolini, Guardie d’Onore ed il Patrocinio di Comune e Pro Loco.

Contestualmente a Delia hanno avuto luogo due screening gratuiti per la popolazione, a tutela della salute: uno per il controllo dell’udito (realizzato in collaborazione con Amplifon) ed uno per il controllo del diabete con i valori glicemici (realizzato da un medico socio del Club).

Grande riscontro nella cittadina deliese grazie alla fattiva collaborazione del Sindaco Gianfilippo Bancheri che ha personalmente aperto il Comune dove si è svolto lo screening diabetologico, mentre quello della vista ha visto la presenza, a pochi passi dal Palazzo municipale, del Camper attrezzato per il controllo della vista. Caltanissetta Pietrarossa tornerà a Delia giorno 10 febbraio con l’apposito camper per lo screening della vista, sempre a titolo gratuito.

Il Calendario degli screening prevede anche:

domenica 8 febbraio screening udito e diabete e Bompensiere;

lunedì 9 febbraio screening vista a Montedoro;

mercoledì 11 febbraio screening vista a Bompensiere.

Infine, nell’ambito della donazione da parte della merceria “Intimo moda” che ha ceduto al Lions quanto rimasto in magazzino al momento della chiusura dell’esercizio, oltre a quando direttamente donato al Distretto, che sta provvedendo alla catalogazione ed alla successiva distribuzione, il Club Caltanissetta Pietrarossa ha portato abbigliamento per bambini alle Suore Mercedarie di via delle Medaglie d’Oro ed abbigliamento ed intimo maschile alla Parrocchia San Domenico.