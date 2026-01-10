Salute

Premio “Una poesia per la pace, la solidarietà e la giustizia sociale”: il 10 gennaio a Montedoro la serata conclusiva

Sab, 10/01/2026 - 09:31

Si svolgerà oggi pomeriggio, 10 gennaio, alle ore 17:00, presso il teatro comunale Lina Caico di Montedoro, la serata conclusiva del Premio “Una poesia per la pace, la solidarietà e la giustizia sociale”, organizzato dall’Auser del Vallone di cui è presidente il prof. Giuseppe Piccillo e patrocinata dal comune di Montedoro. Dopo la serata svoltasi a Serradifalco, con il patrocinio del Comune e la particolare promozione del sindaco Leonardo Burgio, durante la quale sono state lette tutte le poesie degli alunni presenti della scuola primaria e secondaria di I grado, nella serata conclusiva saranno premiate le poesie più significative degli alunni e anche della sezione adulti. Il comitato organizzatore, costituito dallo stesso Piccillo, dai docenti Anna Maria Caruana e Salvatore Terrana e da Calogero Greco, hanno individuato la giuria in esponenti di rilievo della cultura e del mondo scolastico quali il professore, nonché poeta, Tonino Calà, il professore Roberto Prisco, il dirigente scolastico in quiescenza Giuseppe Morreale i poeti e critici letterari Lina Riccobene e Carmelo Salvatore Benfante Picogna, quest’ultimo anche dirigente scolastico in servizio presso l’Università degli Studi di Enna Kore. La serata sarà allietata dalle musiche del maestro Calogero Randazzo.

