Nuova frana a Niscemi. Schifani: «Regione in campo, subito interventi per assistenza a sfollati ed evitare l’isolamento»

Dom, 25/01/2026 - 19:22

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione a Niscemi, dove una frana rischia di isolare il territorio.
«Sono in stretto contatto -afferma – con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che si sta già recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al più presto i collegamenti viari».

