Niscemi, Schifani: “Dal governo forte segnale, lavoriamo insieme per la tutela del territorio”

“La visita della presidente del Consiglio a Niscemi è un segnale forte e incoraggiante per le popolazioni colpite”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Renato Schifani, presidente della Regione siciliana. “Ho riscontrato grande attenzione da parte della premier – aggiunge -, che ha confermato la volontà di intervenire con rapidità e concretezza. Abbiamo ribadito l’importanza di un coordinamento efficace tra tutte le istituzioni: in momenti come questi fare squadra è essenziale. Il governo ha garantito la disponibilità a integrare le risorse già stanziate, che si aggiungono ai 90 milioni messi subito a disposizione dalla mia giunta. Particolare attenzione sarà dedicata alla valutazione puntuale dei danni, per assicurare interventi adeguati e tempestivi. Per reperire ulteriori risorse, raccogliendo l’appello della premier, stiamo valutando anche il disimpegno di alcuni fondi Fsc che non hanno rispettato il cronoprogramma”. “La situazione è in evoluzione. Solo quando smetterà di piovere si potrà comprendere meglio” prosegue Schifani. “Ai cittadini che oggi hanno perso la loro abitazione – afferma ancora – voglio ribadire, innanzitutto, che non sono soli. La vicinanza e la solidarietà del governo regionale non sono solo parole, ma si traducono in impegni concreti. Ho già garantito che ci occuperemo di tutti loro, assicurando una casa a ogni famiglia colpita da questa emergenza”. “Io governo questa Regione da tre anni – aggiunge -. Il vice commissario della struttura regionale contro il dissesto idrogeologico mi dice, comunque, che negli ultimi 9 anni dal Comune non è arrivata nessuna richiesta di intervento”. Sta dicendo che lei non era a conoscenza della situazione di Niscemi? “No” conclude Schifani. (ANSA).