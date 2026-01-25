Salute

Niscemi rischia l’isolamento, chiusa un’altra strada

Dom, 25/01/2026 - 19:19

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stata chiusa la strada provinciale 10, dopo che la stessa sorte era toccata qualche giorno fa alla provinciale 12 a causa di una frana. Le due arterie sono i du collegamenti più importanti con la statale Gela-Catania. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha disposto la chiusura della sp10 a causa di “cedimenti in corso. Sono in fase di svolgimento rilevamenti per appurare la situazione attuale”. (ANSA). 

