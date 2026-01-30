Niscemi, Lantieri(FI): “Per il Ponte ci vorrà tempo, emergenza è adesso”

“Sono uscita dall’aula al momento del voto, per correttezza istituzionale. Ma sono d’accordo con i colleghi che hanno votato sì. Per il Ponte ci vorrà tempo, questa emergenza è adesso, la gente ha perso tutto”. Lo ha detto Luisa Lantieri, vicepresidente forzista dell’Assemblea regionale siciliana, in un’intervista a Repubblica, a proposito del voto favorevole dei deputati del centrodestra all’uso dei fondi del Ponte sullo Stretto per l’emergenza maltempo in Sicilia. Alla domanda se sia andata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, Lantieri risponde: “No, mi vergognavo. È giusto che siano andati Meloni e Schifani, loro possono intervenire. Ma la passerella, no. Gli abitanti di Niscemi lavorano tutti nelle campagne, a questa gente non ha regalato niente nessuno. Molti li conosco, hanno fatto sacrifici per tutta la vita”. Secondo Lantieri, “non ci dobbiamo prendere in giro: non possono passare 50 anni per la ricostruzione. Il danno è stato fatto. Ma la programmazione dei fondi europei è chiara: al primo punto c’è il dissesto idrogeologico. Sapevamo tutti che tra il cambiamento climatico e i danni fatti dall’uomo, ci sarebbero stati problemi. Quei fondi non sono stati spesi”. Quanto alla responsabilità, “temo che molta colpa sia della politica, che è chiamata ad assumersi le sue responsabilità. Di certo non è colpa dei cittadini. I controlli chi li fa?”, aggiunge.