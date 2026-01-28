Nessuno dei progetti del Pnrr finanziati con 99 milioni riguardava Niscemi

Nessuno dei 46 progetti per il contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia finanziati col Pnrr riguarda la frana di Niscemi. In tutto sono stati stanziati 99,3 milioni, di cui 43,4 già pagati (il 43,7%). I fondi erano destinati a rispondere “al crescente bisogno di risanare il territorio danneggiato da eventi idrogeologici, mettendo in sicurezza le aree vulnerabili e riducendo i rischi per la popolazione” ma nessuno ha chiesto l’inserimento Niscemi nei progetti da finanziare. Tredici progetti sono ancora in corso, gli altri 33 sono stati completati o sono in fase di collaudo. Tutti fanno capo alla protezione civile regionale.