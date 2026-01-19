Nel nisseno, Gela: cinghiale ‘cittadino’, più volte fotografato dai residenti

Da ieri sera, un cinghiale si aggira a Gela (Caltanissetta). E’ stato più volte avvistato e fotografato dai residenti, soprattutto nella zona del quartiere Cantina sociale. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano ha firmato un’ordinanza, con la quale vieta di avvicinarsi al cinghiale e sono state attivate tutte le autorità competenti, dal corpo forestale al servizio veterinario dell’Asp, fino agli uffici della Regione. Il cinghiale, più volte, è arrivato davanti a diverse abitazioni. “La situazione è costantemente monitorata”, dice Di Stefano. (Foto di repertorio)