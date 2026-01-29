Musumeci: “Allarme del 1997 su Niscemi ignorato, istituita commissione per capire i ritardi”

“L’ultimo allarme a Niscemi è stato del ‘97, come tutti sanno, almeno coloro che si sono appassionati a questo tema. E nel ‘97 l’allarme fu particolarmente significativo. Si disse che avrebbero dovuto pianificare alcuni interventi. Non si fece nulla. Io naturalmente non c’ero, mi occupavo di altre cose, ero allora un giovane presidente della mia provincia, quella di Catania, ma tutti leggemmo dai giornali, apprendemmo dalla TV un fenomeno che appariva già allora grave. Cos’è accaduto dal ‘97 in poi? Difficile da dire. Io ho istituito una commissione, una commissione presso il mio dicastero della ricostruzione, perché noi non ci occupiamo solo di protezione civile ma anche di prevenzione strutturale e ricostruzione. Si chiama Casa Italia il dipartimento, proprio per capire perché le autorità locali hanno ritenuto di sottovalutare questo fenomeno”. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo a Roma alla prima edizione di “Forum Difesa”.