Mussomeli,celebrazione Quarantore nella chiesa dei “Monti”

MUSSOMELI – Proseguono le Quarantore nelle chiese di Mussomeli. Con la processione eucaristica della tarda mattinata della parrocchia di Cristo Re l’Ostensorio, sorretto dal parroco Padre Liborio Franzù, continuerà ad essere esposto nella chiesa di San Gioacchino e Sant’Anna, detta dei Monti, fino alla sera di mercoledì prossimo. I riti eucaristi prevedono alle 10 la santa Messa e l’Esposizione del Sacramento, alle 17, ora santa di Adorazione e alle 18,00 il rosario eucaristico ed il canto dei Vespri.