Salute

Mussomeli tra le eccellenze italiane nella gestione dei rifiuti. Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani 2025

Carmelo Barba

Mussomeli tra le eccellenze italiane nella gestione dei rifiuti. Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani 2025

Dom, 04/01/2026 - 10:38

Condividi su:

MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli è tra le realtà più virtuose a livello regionale e nazionale nella gestione dei rifiuti urbani. Lo rileva – anche in quest’anno di riferimento – il Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani 2025, elaborato dal Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare. Infatti, idati ufficiali restituiscono l’immagine di una comunità attenta all’ambiente e di un’amministrazione efficiente, capace di coniugare sostenibilità ambientale e contenimento dei costi. Raccolta differenziata: Mussomeli al 72,85%. Un risultato di assoluto rilievo, nettamente superiore alle medie di riferimento: – Sicilia: 55,51% – Sud Italia: 60,16% – Italia: 67,69%. Costo del servizio rifiuti: 137,57 euro per abitante/anno. Un dato che testimonia una gestione efficace ed economicamente sostenibile, con un risparmio di circa:

– 100 euro per abitante rispetto alla media siciliana (237,72 €): – 80 euro per abitante rispetto alla media nazionale (214,39 €): Produzione di rifiuti: 399,86 kg per abitante/anno

Un valore significativamente inferiore alle medie: – Sicilia: 453,66 kg; – Sud Italia: 454,07 kg: – Italia: 507,90 kg.   “Questi risultati – dichiara il Sindaco di Mussomeli, On. Giuseppe Catania– dimostrano come la sensibilizzazione ambientale, le buone pratiche quotidiane e la collaborazione costante tra istituzioni e cittadini possano tradursi in benefici concreti per l’ambiente e per l’intera collettività. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di uno stimolo a migliorare ulteriormente, investendo sul futuro delle nuove generazioni”. L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutti i cittadini di Mussomeli, il cui senso civico e la cui collaborazione sono stati determinanti per il raggiungimento di questi importanti obiettivi. Il rapporto completo è consultabile sul sito ISPRA al seguente link: https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2025/rifiuti-urbani-nel-2024

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta