Mussomeli tra le eccellenze italiane nella gestione dei rifiuti. Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani 2025

MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli è tra le realtà più virtuose a livello regionale e nazionale nella gestione dei rifiuti urbani. Lo rileva – anche in quest’anno di riferimento – il Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani 2025, elaborato dal Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare. Infatti, idati ufficiali restituiscono l’immagine di una comunità attenta all’ambiente e di un’amministrazione efficiente, capace di coniugare sostenibilità ambientale e contenimento dei costi. Raccolta differenziata: Mussomeli al 72,85%. Un risultato di assoluto rilievo, nettamente superiore alle medie di riferimento: – Sicilia: 55,51% – Sud Italia: 60,16% – Italia: 67,69%. Costo del servizio rifiuti: 137,57 euro per abitante/anno. Un dato che testimonia una gestione efficace ed economicamente sostenibile, con un risparmio di circa:

– 100 euro per abitante rispetto alla media siciliana (237,72 €): – 80 euro per abitante rispetto alla media nazionale (214,39 €): Produzione di rifiuti: 399,86 kg per abitante/anno

Un valore significativamente inferiore alle medie: – Sicilia: 453,66 kg; – Sud Italia: 454,07 kg: – Italia: 507,90 kg. “Questi risultati – dichiara il Sindaco di Mussomeli, On. Giuseppe Catania– dimostrano come la sensibilizzazione ambientale, le buone pratiche quotidiane e la collaborazione costante tra istituzioni e cittadini possano tradursi in benefici concreti per l’ambiente e per l’intera collettività. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di uno stimolo a migliorare ulteriormente, investendo sul futuro delle nuove generazioni”. L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutti i cittadini di Mussomeli, il cui senso civico e la cui collaborazione sono stati determinanti per il raggiungimento di questi importanti obiettivi. Il rapporto completo è consultabile sul sito ISPRA al seguente link: https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2025/rifiuti-urbani-nel-2024