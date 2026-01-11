Mussomeli, tirocinio formativo per classi terze e quarte dell’Hodierna: 131 alunni in trasferta a Parigi, Berlino e Rimini

MUSSOMELI – Anche quest’anno gli alunni delle classi terze e quarte dell’I.I.S. G.B. Hodierna avranno l’occasione di effettuare tirocinio formativo all’estero dopo le precedenti esperienze di tre settimane a Siviglia, nell’ambito del Pon PCTO “Encanto”, e di due settimane a Dublino, con il Pon “Hodierna: work and training in Ireland”. Quest’anno, il progetto di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) dell’Istituto scolastico raggiunge un traguardo d’eccellenza: 131 studenti stanno preparando le valigie per un’esperienza formativa presso importanti città europee alla fine del mese di febbraio: Parigi e Berlino oltre Rimini. Detti progetti, finanziati nell’ambito del PNRR discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) e il multilinguismo (attraverso esperienze di orientamento in Italia e all’estero) D.M. 88/2025 e sostenuti dalla dirigente scolastica Rita Maria Cumella con la collaborazione del personale, consentono agli studenti di avere l’opportunità di realizzare un’esperienza volta alla integrazione delle competenze acquisite in classe e nei laboratori di indirizzo in un contesto internazionale, arricchendo così non solo il loro bagaglio professionale ma anche personale. Quando uno studente di terza media e la sua famiglia si trovano a scegliere la scuola superiore, la prima domanda è: “Cosa offre questa scuola in più delle altre?”. La risposta dell’Istituto sta nei numeri, nei progetti e nella visione: una scuola che non si ferma alla soglia dell’aula, ma accompagna i propri studenti nel mondo reale aprendosi a un territorio sempre più internazionale che arricchisca culturalmente, emotivamente ed eticamente tutta la comunità educante.