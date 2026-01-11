Salute

Mussomeli, tirocinio formativo per classi terze e quarte dell’Hodierna: 131 alunni in trasferta a Parigi, Berlino e Rimini

Carmelo Barba

Mussomeli, tirocinio formativo per classi terze e quarte dell’Hodierna: 131 alunni in trasferta a Parigi, Berlino e Rimini

Dom, 11/01/2026 - 07:30

Condividi su:

MUSSOMELI – Anche quest’anno gli alunni delle classi terze e quarte dell’I.I.S. G.B. Hodierna avranno l’occasione di effettuare tirocinio formativo all’estero dopo le precedenti esperienze di tre settimane a Siviglia, nell’ambito del Pon PCTO “Encanto”, e di due settimane a Dublino, con il Pon “Hodierna: work and training in Ireland”. Quest’anno, il  progetto di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) dell’Istituto scolastico raggiunge un traguardo d’eccellenza: 131 studenti stanno preparando le valigie per un’esperienza formativa presso importanti città europee alla fine del mese di febbraio: Parigi e Berlino oltre Rimini. Detti progetti, finanziati nell’ambito del PNRR discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) e il multilinguismo (attraverso esperienze di orientamento in Italia e all’estero) D.M. 88/2025 e sostenuti dalla dirigente scolastica Rita Maria Cumella con la collaborazione del personale, consentono agli studenti di avere l’opportunità di realizzare un’esperienza volta alla integrazione delle competenze acquisite in classe e nei laboratori di indirizzo in un contesto internazionale, arricchendo così non solo il loro bagaglio professionale ma anche personale. Quando uno studente di terza media e la sua famiglia si trovano a scegliere la scuola superiore, la prima domanda è: “Cosa offre questa scuola in più delle altre?”. La risposta dell’Istituto sta nei numeri, nei progetti e nella visione: una scuola che non si ferma alla soglia dell’aula, ma accompagna i propri studenti nel mondo reale aprendosi a un territorio sempre più internazionale che arricchisca culturalmente, emotivamente ed eticamente tutta la comunità educante.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta