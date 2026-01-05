Mussomeli, regolare svolgimento raccolta dell’indifferenziato nel giorno dell’Epifania

MUSSOMELI -Una nota informativa arriva dal Comune per informare la cittadinanza che, domani martedì 6 gennaio 2026 in occasione della festività dell’Epifania, il servizio di raccolta della frazione indifferenziata sarà svolto regolarmente, secondo il calendario previsto. L’Amministrazione invita pertanto i cittadini a predisporre i rifiuti negli orari stabiliti dal Regolamento per la gestione dei rifiuti, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio. Si ricorda inoltre che la frazione indifferenziata comprende esclusivamente i rifiuti che non possono essere conferiti nelle altre raccolte differenziate, nel rispetto delle norme vigenti e delle buone pratiche ambientali. La collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere elevati standard di decoro urbano e tutela dell’ambiente.