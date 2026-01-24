Mussomeli, nessun atto vandalico al monumento dei Caduti ma raffiche di vento

MUSSOMELI – Non è stato atto vandalico ma raffiche di vento che hanno portato disordine al monumento dei Caduti col vaso a terra e gradini imbrattati. A chiarire il caso è stato oggi il vice sindaco Seby Lo Conte che, sul social, ha così commentato l’articolo al riguardo, pubblicato su questa testata: “Per doverosa precisione e onestà intellettuale, si chiarisce che il disordine presso il Monumento ai Caduti non è frutto di atti vandalici o incuria giovanile. Il ribaltamento dei vasi, donati lo scorso 4 novembre dal Comitato Eredi Combattenti Mussomelesi, è stato causato esclusivamente dalle forti raffiche di vento di martedì scorso. Informiamo la cittadinanza che il sito è già stato ripristinato e pulito nella mattinata odierna. Inoltre, nell’ambito del progetto di sicurezza recentemente finanziato al Comune di Mussomeli, confermiamo che l’installazione di una telecamera di videosorveglianza sulla piazza sarà completata nelle prossime settimane”. Dunque. è stata fatta chiarezza e, pertanto, gli studenti che ieri erano in sosta in Piazza Umberto sono del tutto estranei all’episodio. Ci scusiamo con loro per l’inesatta informazione.