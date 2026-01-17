Mussomeli, inaugurato studio med Medical – Ginecologia e Medicina Estetica

MUSSOMELI – Inaugurato nei giorni scorsi a Mussomeli col taglio del nastro e la benedizione dei diacono don Pierenzo Costanzo, lo studio MED MEDICAL – Ginecologia e Medicina Estetica, in Via Martiri di Belfiore 7/E. La nuova struttura nasce per offrire un polo di eccellenza che unisce alta specializzazione diagnostica e medicina estetica, colmando un vuoto nel territorio. Il progetto si fonda sulla sinergia tra il Dott. Maggio, ginecologo con oltre 30 anni di esperienza, e la Dott.ssa Benitez, medico estetico specializzata in trattamenti innovativi. MED MEDICAL diventa così un nuovo punto di riferimento per la salute e la bellezza nell’entroterra siciliano.