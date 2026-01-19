Mussomeli, completata nuova area sosta autobus per ingresso al “Virgilio” e “Hodierna”

MUSSOMELI – Una nuova area per la sosta autobus è stata completata a Mussomeli, con la collaborazione dello Iacp di Caltanissetta, esattamente in via L. Da Vinci. Un servizio riservato agli autobus che trasportano gli studenti per raggiungere la “cittadella degli studi”: gli Istituti Scolastici Superiori ”Virgilio” e “Hodierna” di contrada Prato. Un passo concreto per facilitare la mobilità studentesca e rispondere alle esigenze di famiglie, studenti e operatori del trasporto. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza, rendere più ordinato il traffico nelle ore di entrata e uscita dalle scuole e garantire un servizio di trasporto più efficiente e funzionale. C’è, comunque, l’esortazione del Comune a prestare attenzione specialmente nelle ore di entrata e uscita dalla scuola.