Mussomeli, avviati lavori per oltre 1 milione di euro per l’efficientamento energetico edifici comunali

MUSSOMELI – Sono ufficialmente avviati i lavori di efficientamento energetico su cinque edifici comunali, per un investimento complessivo superiore a 1 milione di euro, interamente finanziato al 100% dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito dell’Avviso “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – C.S.E. 2025”. Gli interventi, coperti da contributo in conto capitale del 100%, rappresentano un’azione concreta a favore della sostenibilità ambientale, della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂, nonché del miglioramento del comfort e della sicurezza degli spazi pubblici, in particolare quelli frequentati quotidianamente da bambini, studenti, sportivi e cittadini. “Si tratta di un risultato di grande rilievo per la nostra comunità – dichiara il Sindaco On. Giuseppe Catania – perché ci consente di intervenire in modo strutturale su edifici strategici senza alcun onere per il bilancio comunale. Investiamo sulla qualità degli spazi pubblici, sulla sicurezza dei nostri bambini e sulla transizione energetica, dimostrando che una buona programmazione e la capacità di intercettare risorse nazionali possono tradursi in benefici concreti per i cittadini.” Nel dettaglio, gli interventi riguardano: EDIFICIO 1 – Scuola Materna di Via L. da Vinci – Sostituzione serramenti: € 162.814,16 – Installazione pompe di calore: € 41.480,00 – EDIFICIO 2 – Uffici del Cimitero – Sostituzione serramenti: € 73.187,80 – Impianto solare termico: € 10.065,00 – Installazione pompe di calore: € 26.230,00 – Impianto fotovoltaico: € 35.198,46 – EDIFICIO 3 – Asilo Nido – Sostituzione serramenti: € 93.305,44 Impianto solare termico: € 10.065,00 – Installazione pompe di calore: € 43.310,00 – Relamping (efficientamento illuminazione): € 7.771,40 – Impianto fotovoltaico: € 13.420,00 – EDIFICIO 4 – Palestra Scuola Elementare “V. E. Orlando” -Sostituzione serramenti: € 165.705,07 – Installazione pompe di calore: € 61.851,23 – Impianto solare termico: € 10.065,00 – Relamping: € 7.771,40 – EDIFICIO 5 – Palestra Scuola Media “C. Marchesi” – Sostituzione serramenti: € 48.556,00 – Impianto solare termico: € 10.065,00 – Installazione pompe di calore: € 82.472,00 – Impianto fotovoltaico: € 61.358,19. Gli interventi consentiranno una significativa riduzione dei consumi energetici, un maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e un abbattimento dei costi di gestione degli edifici comunali, in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e transizione ecologica fissati a livello nazionale ed europeo.