Mussomeli, allerta meteo: ordinanza sindacale chiusura di scuole, ville comunali e cimitero

MUSSOMELI – Con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per le giornate di domani e dopodomani, 19 e 20 gennaio. L’ordinanza prevede inoltre: la chiusura del Cimitero Comunale, delle ville comunali, del Parco Urbano S. Genco e degli impianti sportivi comunali; la sospensione del mercato settimanale di martedì 20 gennaio; la sospensione di tutti i lavori in quota; la sospensione dei lavori in spazi confinati; l’obbligo di messa in sicurezza di cantieri, ponteggi e gru; l’obbligo di liberare e mantenere efficienti i sistemi di scolo, al fine di consentire il corretto deflusso delle acque; l’invito a evitare soste sotto alberi e strutture instabili.