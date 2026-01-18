Mussomeli, al via il casting nazionale per comici e umoristi

Ha presto ufficialmente il via sabato 17 gennaio a Mussomeli il casting nazionale per comici e umoristi, un progetto culturale e artistico innovativo dedicato alla scoperta di giovani talenti nel campo della comicità e dell’umorismo. L’iniziativa è realizzata dall’associazione francese #C, che ha già realizzato questo format in Francia con grande successo di partecipanti e pubblico, in collaborazione con il Comune di Mussomeli, e si propone di valorizzare nuove voci della comicità contemporanea attraverso un format innovativo e di respiro internazionale. In un periodo storico in cui le notizie in primo piano sono spesso dominate da sofferenza, guerre e immagini di orrore, il progetto nasce anche con l’intento di offrire uno spazio di leggerezza, riflessione e umanità. La comicità e l’umorismo diventano così un antidoto necessario, capace di alleggerire, unire e restituire al pubblico un sorriso, senza rinunciare alla profondità e al pensiero critico.

Il casting è aperto a comici, umoristi, performer e aspiranti stand-up comedian provenienti da tutta Italia. Tutti coloro che sono interessati potranno presentare la propria candidatura entro il prossimo 7 marzo 2026, inviando una mail all’indirizzo ctelerealite.site@gmail.com, indicando: Nome e cognome, Città di provenienza, Recapito e-mail, Recapito telefonico. Il programma del progetto Sabato 7 marzo 2026 si terrà la selezione dei candidati presso il Cine-Teatro Manfredi di Mussomeli, dalle 13.30 alle 20 Dal 24 al 26 aprile 2026, dalle 18 di venerdì alle 22 di domenica, saranno realizzate delle riprese del Reality TV presso la Biblioteca Comunale di Mussomeli Il 22 e 23 maggio alle 21 si terrà quindi il I° Festival della Comicità presso il Cine-Teatro Manfredi di Mussomeli. L’intero progetto sarà promosso attraverso canali social dedicati ed emittenti televisive del circuito internazionale, garantendo ampia visibilità ai partecipanti e al territorio. I vincitori del format avranno l’opportunità di essere coinvolti in eventi dedicati a livello nazionale, avviando un percorso di crescita artistica e professionale nel mondo dello spettacolo. Un’iniziativa che mette al centro il talento, la cultura e il valore sociale della comicità, confermando Mussomeli come luogo di incontro tra creatività, territorio e speranza. Per informazioni e candidature: ctelerealite.site@gmail.com