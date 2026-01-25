Mussomeli, al Cine-Teatro Manfredi l’ evento-spettacolo “La lista”

MUSSOMELI – Con i ragazzi del “Virgilio, anche l’IIS G.B. Hodierna venerdì mattina ha partecipato allo spettacolo “La lista, per una memoria dimenticata“ di Aldo Rapè, dedicato alla Shoah e ai genocidi di tutti i tempi, in scena al Cine-Teatro Manfredi di Mussomeli. Le studentesse e gli studenti hanno visto allievi attori e danzatori di “Canper” e di “Fly Dance” dare vita ad una grande rappresentazione corale, un viaggio nel tempo, evento capace di raccontare i genocidi del passato e del presente, arrivando dritti al cuore di tutti. Plauso all’associazione KUSA’ EVENTI che è riuscita a coinvolgere la comunità scolastica in un percorso artistico di grande rilevanza: l’arte, e il teatro soprattutto, riescono a farci mettere “nei panni dell’altro”, per combattere il rischio costante di cedere alla tentazione dell’odio. Grande l’impegno di docenti e alunni che hanno onorato il dovere della memoria come tributo inevitabile per un futuro di pace.