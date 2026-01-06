Montedoro. Sinergia con altri Comuni europei per realizzare progetto di interscambio

MONTEDORO. Il Comune di Montedoro ha partecipato all’incontro per realizzare il progetto europeo “Strengthening our ties: towards a common project – Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)”, organizzato dalla Municipalità di Vaux-en-Velin (Francia), insieme ai Comuni di Montedoro, Böhlen (Germania), Mazarrón (Spagna) e Ponte da Barca (Portogallo).

Si tratta di un progetto di interscambio tra Comuni europei che nasce dalla consapevolezza che proprio oggi abbiamo bisogno di più Europa: più cooperazione, più dialogo, più valori condivisi.

Il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) mira a proteggere e promuovere i diritti e i valori dell’Unione Europea sanciti dai Trattati dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali. Si impegna a sostenere la creazione e il miglioramento di società aperte, eque, democratiche, eque e inclusive, che operino secondo i principi dello Stato di diritto.

Ciò include una società civile dinamica e rafforzata, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e coltivi la ricca diversità della società europea, basata su valori, storia e memoria comuni. Le aree tematiche su cui opera questo progetto sono i valori dell’Unione Europea, c’è poi l’area dedicata a Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere, Protezione e promozione dei diritti delle donne, dei bambini e delle persone con disabilità, ma anche la promozione di scambi tra cittadini di paesi diversi attraverso gemellaggi e reti di città.