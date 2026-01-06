Montedoro. Ottenuto decreto di finanziamento per la costruzione di un campo di Padel

MONTEDORO. Il Comune avrà un campo di padel. Lo ha comunicato il sindaco Renzo Bufalino che. Tale intervento contribuirà a migliorare i servizi sportivi del territorio, creando un punto di aggregazione moderno e funzionale per cittadini di tutte le età.

Il campo di padel andrà ad ampliare l’offerta sportiva del piccolo Comune dell’entroterra nisseno. L’amministrazione comunale ha ottenuto decreto di finanziamento da parte del Dipartimento regionale per il Turismo che ha chiesto al Comune di produrre entro 60 giorni dalla ricezione del decreto, di provvedere all’approvazione del relativo progetto esecutivo che consentirà di avviare la procedura di gara e la relativa aggiudicazione dei lavori e della fornitura della struttura sportiva.

Il sindaco Renzo Bufalino ha anche spiegato che il campo verrà realizzato dove attualmente c’è il campo da tennis, presso il campo sportivo comunale, proprio accanto al campo polivalente al coperto che assicura lo svolgimento della pratica sportiva della pallavolo, del basket e anche del calcio a 5. Insomma, Montedoro amplia la propria offerta sportiva e lo fa con una struttura destinata a richiamare praticanti anche da fuori paese.